США направили Израилю предложение о перемирии в Газе и освобождении заложников

Израиль получил от спецпосланника президента США новое предложение по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил портал Ynet.
Документ предусматривает перемирие между ЦАХАЛ и ХАМАС в Газе на 60 дней, а также освобождение 10 заложников, находящихся в плену у боевиков палестинского движения.
Дипломат передал предложение в ночь на 29 мая, однако израильская сторона пока не комментировала его.
Ранее президент США Дональд Трамп обратился к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с требованием завершить конфликт в Газе. Также он отметил необходимость возобновления поставок гумпомощи в палестинский анклав. По словам американского лидера, конфликт не дает ему реализовать свои планы на Ближнем Востоке.
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