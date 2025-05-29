США направили Израилю предложение о перемирии в Газе и освобождении заложников

Ynet: Уиткофф передал Израилю предложение о перемирии на 60 дней

Omar Ashtawy/Keystone Press Agency
Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Израиль получил от спецпосланника президента США новое предложение по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил портал Ynet.

Документ предусматривает перемирие между ЦАХАЛ и  ХАМАС в Газе на 60 дней, а также освобождение 10 заложников, находящихся в плену у боевиков палестинского движения.

Дипломат передал предложение в ночь на 29 мая, однако израильская сторона пока не комментировала его.

Ранее президент США Дональд Трамп обратился к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с  требованием завершить конфликт в Газе. Также он отметил необходимость возобновления поставок гумпомощи в палестинский анклав. По словам американского лидера, конфликт не дает ему реализовать свои планы на Ближнем Востоке.

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