Мирошник: США заговорили о редкоземах, чтобы напомнить Украине о долге

Соединенные Штаты напоминают Украине, что она висит на долговом крючке. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Так он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о редкоземельных металлах, которые американцы «могут забрать с Украины в любой момент».

«Трамп напомнил Владимиру Зеленскому, что он в долгах как в шелках, а Америка в любой момент может истребовать свой долг назад. Тем самым он подчеркнул, что у Украины и Зеленского нет никаких оснований для ведения независимой от США политики», — подчеркнул Мирошник.

Приложения к договору, за которые голосовала Рада, содержат кабальные условия. По ним Украина в долгу перед США и в любой момент должна будет его вернуть либо передать в управление американцам месторождение редкоземельных металлов.

Трамп в интервью журналисту Стиву Груберу заявил, что соглашение о редкоземельных металлах даст США право забрать на Украине практически все желаемое.