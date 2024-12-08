США нанесли десятки авиаударов по целям в Сирии

CENTCOM: военные США ударили по 75 целям ИГ в Сирии

Соединенные Штаты нанесли в Сирии более 70 авиаударов по целям террористической организации ИГИЛ*. Такие шаги предприняли для того, чтобы помешать террористам воспользоваться нестабильностью в стране, сообщило Центральное командование вооруженными силами США в соцсети X.

«В воскресенье, 8 декабря, силы Центрального командования ВС США нанесли десятки прицельных авиаударов по лагерям ИГИЛ* в центральной Сирии. Военные поразили более 75 целей», — уточнили в заявлении.

В ходе операции американские ВВС задействовали стратегические бомбардировщики B-52, истребители F-15 и штурмовики A-10. По данным CENTCOM, мирное население не пострадало.

Представитель Пентагона Даниэль Шапиро ранее заявил, что США планируют сохранить военное присутствие в восточной части Сирии. Он призвал стороны конфликта соблюдать международные нормы.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещенная в России.