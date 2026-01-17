Во Франции призвали разорвать отношения с НАТО на фоне возвращения США к неприкрытой имперской политике. Об этом сообщило немецкое издание Berliner Zeitung со ссылкой на вице-президента Национального собрания страны Клеманса Гетте.

Французский политик инициировал законопроект о выходе страны из состава альянса, который уже внес в парламент. Ему претит то, что США пытаются присвоить Евросоюзу статус вассала. Гетте добавил, что Франция находится в невыгодном положении.

«Впервые во Франции в парламент внесли законопроект, призывающий к выходу из НАТО. <…> То, что долгое время рассматривалось как политическая несбыточная мечта, внезапно стало реальной возможностью», — говорится в материале.

Гетте в подтверждение своей позиции напомнил про незаконное похищение американцами венесуэльского лидера Николаса Мадуро, угрозы Вашингтона в адрес других суверенных государств, в частности, желание аннексировать Гренландию. Он убежден, что не стоит больше рассматривать США как союзников.

По его словам, выход Франции из НАТО позволит ей восстановить военную и дипломатическую независимость, укрепит ее роль как миротворца.

Ранее военный эксперт Разведос сообщил, что, если США пойдут на аннексию Гренландии, то перейдут из системного противника в разряд врага для Европы.