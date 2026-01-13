Трамп разменяет Гренландию на НАТО. Авторы подкаста «Плохие парни» — о разладе в альянсе

Идея президента США Дональда Трампа взять Гренландию под свой контроль приведет к постепенному развалу НАТО, от которого выиграют только Соединенные Штаты. Такое развитие событий обсудили военные эксперты Констебль (бывший командир подразделения ЧВК «Вагнер» Константин Луговой) и Разведос (экс-командир роты разведки Александр Арутюнов) в подкасте 360.ru «Плохие парни».

Они напомнили, что за все время существования Североатлантического альянса США вложили в военную инфраструктуру Европы триллионы долларов. Поэтому решение Трампа покинуть НАТО не станет для него большой проблемой, а Гренландия станет дополнительным бонусом.

«Я считаю, что Дональд Федорович обязан попробовать, а Европа, я считаю, как настоящие пацаны, должна защищать Гренландию до последней капли крови», — заявил Разведос.

Военный эксперт добавил, что один из отставных генералов Франции уже заявил, что, если США пойдут на аннексию Гренландии, то Соединенные Штаты из системного противника Европы перейдут в разряд врага.

«То есть уже сегодня люди, облеченные определенной информацией в Европе, воспринимают США как системного противника», — добавил Разведос.

Полный выпуск подкаста «Плохие парни» станет доступен вечером 13 января во всех социальных сетях 360.ru.