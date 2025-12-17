США нацелились на усиление санкций против российской нефти

Bloomberg: США готовят новые санкции против России для склонения Путина к миру

Подготовка новых санкций против российской нефти началась в США. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, целью новых ограничений станет усиление давления, если президент России Владимир Путин отвергнет мирный план по Украине.

По словам собеседников журналистов, США примут меры против теневого флота России, занимающегося перевозкой нефти, а также трейдеров, принимающих участие в сделках и проводящих основные транзакции.

Источники не исключили, что о новых санкциях американский Минфин объявит на этой неделе. Они пояснили, что глава ведомства Скотт Бессент обсуждал планы на встрече с европейскими послами на неделе.

Окончательное решение о введении очередных ограничительных мер против России примет президент США Дональд Трамп.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в сообщении о разработке американской администрацией новых ограничений против России ничего нового нет.

«То, что в ряде кабинетов в Вашингтоне такие планы есть, об этом хорошо известно. Любые санкции вредят делу налаживания [отношений]. Это очевидно», — привело заявление Пескова РИА «Новости».

В конце ноября Бессент заявил, что санкции Евросоюза против России оказались абсолютно бесполезны. Он пояснил, что постоянное принятие новых пакетов свидетельствует о том, что это неудачный путь. По словам министра, пока самыми эффективными мерами оказались рестрикции президента США Дональда Трампа, который ввел ограничения против двух крупнейших нефтяных холдингов России, а также Индии как главного покупателя энергоресурса.