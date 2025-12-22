США начали обсуждать выход из ОБСЕ

Белый дом пересматривает свою политику, в том числе участие страны в ОБСЕ. Об этом РИА «Новости» заявил исполняющий обязанности постоянного представителя России при организации Максим Буякевич.

Он отметил, что выход США из ОБСЕ приведет к развалу структуры.

«Уже выдвинуты требования о существенном сокращении бюджета организации — примерно на 10% по отношению к уровню 2021 года, причем без учета инфляции за прошедшие годы», — уточнил эксперт.

По его словам, подобные требования со стороны США «душат» ОБСЕ. Он подчеркнул, что выход страны из организации станет ее концом.

Буякевич добавил, что Россия рассматривает ОБСЕ как платформу для диалога с теми государствами, с которыми у нее на сейчас существует серьезный социально-военно-политический конфликт. Не все страны Запада выражают готовность сохранять эту площадку, объяснил он.

Ранее депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер призвал представителя Евросоюза по иностранным делам и политике Каю Каллас восстановить диалог с Россией. Он высказал мнение, что объединение может задействовать механизмы ОБСЕ, чтобы выработать гарантии безопасности.