Евродепутат направил письмо главе дипломатии ЕС с призывом по России

Представителя Евросоюза по иностранным делам и политике Каю Каллас призвали восстановить политический диалог с Россией и отказаться от планов военной интеграции Украины в ЕС. Об этом депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер написал в социальной сети X .

«Сегодня я направил открытое письмо верховному представителю Кае Каллас и поделился им со всеми моими коллегами в Европейском парламенте», — написал он.

Картайзер отметил, что в своем письме указал восемь принципов, на которых должен базироваться новый курс союза. В частности, это возобновление диалога с Москвой и задействование механизмов ОБСЕ, чтобы выработать гарантии безопасности.

Евродепутат добавил, что по Украине необходимо перейти на более прагматичный подход к вопросам территориальной целостности, договоренностям по ее безопасности и подготовки к послевоенному восстановлению страны. Также следует бороться с радикальными националистами.

В целом же дипломатические усилия должны быть направлены на снижение эскалации, подчеркнул Картайзер.

