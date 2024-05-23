США начали готовить Украину к ядерной катастрофе

США направили Украине специальное оборудование на случай вероятных происшествий в ядерной сфере. Об этом на слушаниях в конгрессе рассказала глава Национального управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики США Джилл Хруби.

«Мы работаем над снижением ядерных рисков на Украине. Эти меры включают в себя передачу оборудования, подготовку и техническое руководство для обеспечения безопасной работы подконтрольных Украине атомных электростанций, обеспечение готовности к ЧС и реагирование на события в ядерной сфере», — привел ее слова ТАСС.

Хруби добавила, что также Украина получила оборудования для защиты электрических сетей ядерных объектов.

В среду, 22 мая, националисты нанесли удар по территории транспортного цеха Запорожской атомной электростанции. В пресс-службе ЗАЭС заявляли, что пострадавших и критических не зафиксировали.