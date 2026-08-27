США на год продлили лицензию на ввоз в страну российских алмазов

Власти США на год продлили генеральную лицензию № 104B, разрешающую импорт отдельных категорий российских алмазов. Об этом говорится в опубликованном документе американского Минфина.

Согласно лицензии, в Соединенные Штаты можно ввозить российские алмазы, которые физически находились за пределами России до марта 2024 года и не реэкспортировались в РФ позднее.

Речь идет об непромышленных алмазах весом один карат или более. Они должны были находиться вне России с 1 марта 2024 года. Вторая категория — непромышленные алмазы весом от 0,5 карата, которые должны были быть вывезены за пределы России с 1 сентября 2024 года.

Ограничения на импорт российских алмазов в ЕС и страны G7 вступили в силу с 1 января 2024 года. Уже весной США пересмотрели самые строгие элементы запрета, чтобы избежать разрушительных последствий для себя.