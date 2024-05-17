США пересмотрят часть запрета на российские алмазы | 360°

Мир 17 мая 2024, 19:14 США пересмотрят часть запрета на российские алмазы Reuters: США пересмотрят самые жесткие части запрета G7 на алмазы из России Pxhere

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США пересматривают самые строгие элементы запрета G7 на российские алмазы. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Мы хотим убедиться, что мы находим правильный баланс между причинением вреда России и обеспечением того, чтобы все было осуществимо», — рассказал изданию один из чиновников.

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Штаты пересматривают части документа после противодействия со стороны африканских стран, индийских огранщиков драгоценных камней и ювелиров из Нью-Йорка.

С 1 января вступили в силу ограничения на импорт российских алмазов в ЕС и страны «Большой семерки». Осенью должен заработать механизм отслеживания происхождения драгоценных камней. Но оказалось, что последствия станут разрушительными для самих же США.

Европейские торговцы алмазами уже столкнулись с серьезными убытками. Санкции против российских алмазов назвали ошибкой.