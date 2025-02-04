США могут возобновить зарубежную помощь

Государственный департамент сделал масштабные исключения из режима приостановки программы зарубежной помощи США. Об этом сообщил госсекретарь Марко Рубио на совместной с президентом Коста-Рики Родриго Чавесом пресс-конференции в Сан-Хосе, его процитировал ТАСС .

По сообщению Госдепа, значительная часть программ зарубежной помощи возобновили. Рубио отметил, что программы заморозили, чтобы провести обзор.

«Сегодня мы сделали здесь исключения для программ, которые в полной мере обоснованы», — заявил Рубио.

Госсекретарь отметил, что исключение сделали для программ, укрепляющих безопасность Америки и делающих ее сильнее. Речь идет о «комплексных исключениях», которые действуют уже около недели.

Финансирование почти всех программ иностранной помощи приостановили 25 января сроком на 90 дней. Приказ коснулся практически всех действующих на той момент программ, в том числе помощь Украине, Иордании и Тайваню, однако за исключением Израиля и Египта.