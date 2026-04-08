США могут построить в Венгрии до 10 малых модульных реакторов

Белый дом: США договорились о строительстве в Венгрии до 10 малых реакторов

США договорились с Венгрией о возможном строительстве до 10 малых модульных реакторов общей стоимостью 20 миллиардов долларов. Об этом Белый дом сообщил в официальном заявлении.

«В рамках межправительственного соглашения по гражданской ядерной энергии США поддерживают проведение предварительного проектирования (FEED) для содействия развертыванию в Венгрии новых американских малых модульных реакторов (SMR)», — сказано в документе.

В Белом доме подчеркнули, что исследование FEED откроет путь к размещению в стране новых американских атомных установок. Общую стоимость возможного проекта оценили в 20 миллиардов долларов (около 1,7 триллиона рублей).

Малые модульные реакторы считают одним из перспективных направлений в атомной энергетике. Такие установки компактнее традиционных энергоблоков и подходят для поэтапного ввода мощностей.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала отказ европейских стран от развития атомной энергетики их стратегической ошибкой.