Фон дер Ляйен назвала стратегической ошибкой отказ ЕС от атомной энергетики

Отказ европейских стран от развития атомной энергетики стал их стратегической ошибкой. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ее слова привела газета Bild .

Она добавила, что ЕС выделит инвесторам около 200 миллионов евро на проекты, связанные с ядерными технологиями.

Идею фон дер Ляйен поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, заявив, что атомные проекты необходимо поставить в один ряд с возобновляемой энергетикой. Он призвал догонять США и Китай в вопросе разработки малых модульных реакторов.

При этом ранее Евросоюз не исключил санкций против Росатома. На это глава госкорпорации Алексей Лихачев отметил, что Европа продолжает прыгать по граблям, а эффект от таких мер будет строго отрицательным.