США модернизируют боевые разведывательные машины Польши на базе советских БМП | 360°

Мир 19 мая 2024, 02:34 США модернизируют боевые разведывательные машины Польши на базе советских БМП SRC модернизирует польские разведывательные машины BWR-1D/S на базе советских Freepik

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Американская фирма SRC модернизирует польские боевые разведывательные машины (БРМ) BWR-1D и BWR-1S на базе советских боевых машин пехоты БМП-1. Об этом сообщило издание Army Recognition.

Подрядчик оснастит 15 польских БРМ новыми радарами SR Hawk, которые смогут находить сухопутную технику, морские суда и личный состав. Благодаря приборам появится возможность наблюдения за госграницей и артиллерийской разведкой.

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Улучшенные BWR-1D/S дополнят 25 польских БРМ, которые модернизировали тем же способом в 2021 году. Под обозначением BWR-1D ВС Польши эксплуатируют советские БРМ-1К, разработанные в начале 1970-х годов.

Ранее обозреватель американского журнала National Interest Брэндон Вайчерт заявил, что российская сторона запустила модернизацию своих танков Т-72 до версии Т-72Б3М. Обновленная техника обходит дорогие машины западного производства.