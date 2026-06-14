США ликвидируют нелегальные сети родильного туризма

Соединенные Штаты активно ликвидируют незаконную сеть «родильного туризма» и аннулируют визы мошенников. Об этом сообщил официальный представитель госдепартамента Томми Пиготт в соцсети Х .

«Нелегальные сети „родильного туризма“ берут десятки тысяч долларов и инструктируют людей, как совершить визовое мошенничество, обманывая наших консульских сотрудников. Мы активно пресекаем деятельность этих мошеннических сетей, чтобы положить ей конец», — написал чиновник.

По словам Пиготта, проблема носит глобальный характер, не только в США, но и в Китае и Европе вскрывают подобные сети. Госдеп выявляет мошеннические схемы и блокирует доступ к визам.

Российская телеведущая Регина Тодоренко родила третьего ребенка в частной клинике в США. Стоимость родов в этом медицинском учреждении начинается с шести тысяч долларов. В 2022 году в этой же клинике на свет появился второй сын Тодоренко Мирослав.