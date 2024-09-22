США, Япония, Индия и Австралия предложили расширить Совбез ООН

Лидеры стран Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD), в который входят США, Индия, Япония и Австралия, призвали реформировать Совет Безопасности ООН. Они предложили включить в него новых постоянных членов. Совместное заявление итогам встречи опубликовали на сайте Белого дома.

Страны QUAD отметили необходимость включить в состав СБ ООН государства Африки, Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна.

«Мы будем реформировать Совет Безопасности ООН, признавая острую необходимость сделать его более репрезентативным, инклюзивным, прозрачным, эффективным, демократичным и подотчетным», — отметили в документе.

Государства QUAD также пообещали бороться с попытками подрыва ценностей ООН, ее Устава и учреждений. Стороны заявили о продолжении поддержки международных институтов и инициатив, лежащих в «основе глобального мира, процветания и устойчивого развития».

В документе страны «четверки» также упомянули Украину. Они призвали к мирному урегулированию конфликта в соответствии с международным правом и принципами ООН.