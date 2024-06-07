США изменят подход к нераспространению ядерного оружия

США 7 июня объявят о планах изменить стратегию в сфере ядерного оружия. Они захотели сделать ее более агрессивной. Об этом сообщило издание Semafor .

По информации издания, новый подход представит старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди. Он будет заключаться в «более конкурентном подходе» к контролю над ядерным оружием и внесет корректировки в вопросах позиционирования и численности такого вида вооружений.

Как заявили журналисты, таким образом власти США хотят убедить своих противников начать переговоры о нераспространении ядерного оружия и угрожают, что отказ от диалога будет иметь последствия.

Ранее президент России Владимир Путин призвал не доводить до угрозы применения ядерного оружия. Он заявил, что Россия в вопросе использования такого вида вооружений будет придерживаться своей ядерной доктрины, и напомнил, что на сегодняшний день Соединенные Штаты являются единственной страной в мире, которая его применила.