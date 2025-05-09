США исключили одностороннее снижение пошлин для Китая

Белый дом: Трамп оставит тарифы для Китая без изменений без ответного шага

Президент США Дональд Трамп не планирует в одностороннем порядке понижать ставки пошлин для Китая. Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, сообщило РИА «Новости» .

«Президент по-прежнему придерживается позиции, что он не будет в одностороннем порядке снижать тарифы в отношении Китая», — сказала она.

Левитт заявила об этом через несколько часов после того, как Трамп выдвинул идею снизить действующие импортные пошлины для КНР со 145% до 50-54%.

На следующей неделе пройдут переговоры по торговому соглашению в Швейцарии. В них будет участвовать глава Минфина США Скотт Бессент.

Ранее Трамп отказался отменять высокие пошлины против Китая ради возвращения его представителей за стол переговоров. Он отметил, что КНР находится в глубоком кризисе, а его экономика — в «плохом состоянии». Трамп также не исключил, что часть тарифом может остаться навсегда.