Россия переиграла США в Нигере | 360°

Мир 24 апреля 2024, 19:00 Россия переиграла США в Нигере FT: вывод войск США из Нигера стал еще одной победой России в Африке Djibo Issifou / Global Look Press

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Решение США о выводе своего военного контингента из Нигера стало еще одной победой России в Африке. Об этом сообщила газета Financial Times.

Издание отметило, что правящие в регионе Сахель военные хунты дистанцировались от Запада и сближаются с Россией. Смена политического курса происходит на фоне общей нестабильности в этой части Африки.

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Власть перешла к военным в Нигере в 2023 году. Россия поддерживает контакты с новым руководством.

FT привела слова аналитики Международной кризисной группы по Сахелю Ибрагима Яхайя Ибрагима, который объяснил важность России для Нигера. По его словам, в африканской стране боятся нападения с воздуха. А Россия может обеспечить противовоздушной обороной, подытожил он.

На минувшей неделе Белый дом объявил о решении вывести более тысячи американских военных из Нигера. В экспертном сообществе заявили, что Африка фактически отказалась от предлагаемой США «демократии» в пользу отношений с Россией.