США и Китай достигли соглашения по TikTok

Вашингтон и Пекин достигли предварительного соглашения о будущем TikTok в США. Министр финансов США Скотт Мнучин сообщил об этом после переговоров в Мадриде. Согласно договоренностям, платформа перейдет под контроль американских структур, сообщило агентство Reuters .

Такое заявление Бессент сделал после переговоров с китайскими чиновниками в Мадриде. Он сообщил, что США и Китай достигли рамочного соглашения, но не раскрыл его детали. Министр добавил, что в ближайшие дни стороны проведут дополнительные консультации.

Представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир сообщил, что соглашения предполагают передачу TikTok под контроль американской компании.

Президент США Дональд Трамп 15 сентября сообщил о договоренности между Вашингтоном и Пекином по поводу одной компании, но не раскрыл ее название. В июле он объявил, что США и Китай обсудят сделку по покупке соцсети TikTok у китайской ByteDance. В конце июня Трамп сказал, что группа богатых людей готова приобрести TikTok.

Ранее Белый дом завел официальный аккаунт в TikTok, который до этого пытался запретить. В шапке профиля написано: «Добро пожаловать в золотой век Америки!», а в первом опубликованном ролике — «Америка, мы вернулись! Как дела, TikTok?»