США и Япония инвестируют 73 миллиарда долларов в американскую энергетику

Америка и Япония договорились вложить 73 миллиарда долларов в американский энергетический сектор, в том числе в создание малых модульных реакторов и объектов газовой генерации. Об этом сообщило издание AOL Today со ссылкой на совместное заявление сторон, опубликованное Минторгом США.

«Новаторское коммерческое внедрение современных малых модульных реакторов в США станет мощным стабильным источником энергии нового поколения, стабилизирует цены на электроэнергию для американцев и укрепит лидерство Японии и США в глобальной технологической конкуренции», — объяснили в заявлении.

В рамках соглашения компания GE Vernova Hitachi построит в Теннесси и Алабаме малые модульные реакторы стоимостью до 40 миллиардов долларов. Также реализуют проекты в сфере газовой генерации: в Пенсильвании — на 17 миллиардов, в Техасе — до 16 миллиардов долларов.

