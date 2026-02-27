США, Япония и Филиппины провели морские учения у берегов Тайваня

Военно-морские силы Филиппин, Японии и США провели совместные военно-морские учения рядом с проливом Баши у берегов Тайваня, впервые расширив их за пределы Южно-Китайского моря. Об этом сообщило агентство Kyodo News .

Учения состоялись в рамках морского сотрудничества Филиппин с союзниками в Южно-Китайском море. Агентство отметило, что Китай настойчиво заявляет о претензиях в этом районе. Также на эту зону претендуют Малайзия, Бруней, Тайвань и Вьетнам.

Со стороны Филиппин участвовал фрегат Antonio Luna и два истребителя FA-50. США представил разведывательный самолет P-8A и эсминец Dewey, Японию — патрульный самолет P-3C.

СМИ сообщали, что Китай начал готовить танкерный флот к эскалации с Тайванем, США и Японией. На борту разместили зенитные ракетные комплексы, ударные беспилотники и крылатые ракеты высокой дальности.