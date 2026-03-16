МИД РФ обвинил США и Израиль в беспрецедентном витке насилия на Ближнем Востоке

США и Израиль, развязав войну с Ираном, устроили на Ближнем Востоке «беспрецедентное насилие». Число жертв растет, страдает гражданская инфраструктура. Такое заявление сделало Министерство иностранных дел России.

«Своим вероломным неспровоцированным нападением на Иран США и Израиль запустили беспрецедентный виток насилия на Ближнем Востоке, конец которому не просматривается», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Регион Персидского залива, который когда-то был стабильным и благополучным, сейчас погружается в хаос и неопределенность.

Россия настойчиво призывает все стороны к немедленному прекращению боевых действий и переводу ситуации в политико-дипломатическое русло.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что трудно прогнозировать, чем может закончиться кризис на Ближнем Востоке, если стороны не образумятся и не сядут за стол переговоров.