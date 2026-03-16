Лавров назвал непредсказуемыми последствия кризиса на Ближнем Востоке

Сейчас трудно прогнозировать, чем может закончиться кризис на Ближнем Востоке, если стороны не образумятся и не сядут за стол переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции, его слова привело РИА «Новости» .

«И в качестве самого неотложного шага нужно сделать так, чтобы все участники прекратили действия, которые наносят ущерб гражданской инфраструктуре и ведут к жертвам среди гражданского населения, как в арабских странах Залива, так и в Исламской республике Иран», — подчеркнул он.

При этом Лавров отметил, что Ирану нужны гарантии безопасности и что Россия готова быть посредником, если понадобится. Страны, мечтавшие покорить республику за сутки, поняли, что сильно заблуждались, подытожил министр.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что страна не просит ни о прекращении огня, ни о переговорах, и готова защищаться столько, сколько понадобится.