США и Израиль начали обсуждать поставки ЗРК Patriot Украине

FT: США, Израиль и Украина ведут переговоры об отправке ЗРК Patriot в ВСУ

Министры и высокопоставленные официальные лица из США, Израиля и Украины находятся на стадии обсуждения вопроса о передаче ВСУ ЗРК Patriot. По данным Financial Times , стороны обсуждают возможную поставку до восьми систем противовоздушной обороны Patriot в Киев.

Согласно материалу, договор предполагает, что системы Patriot отправят из Израиля в США перед передачей Украине.

«Хотя обсуждается передача всех восьми систем, они могут быть в конечном итоге не все отправлены Украине», — написали в публикации.

В апреле израильское руководство заявило, что не хочет использовать восемь батарей Patriot, которым уже более 30 лет. Их заменят современными системами.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не будут забирать зенитно-ракетные комплексы Patriot у Польши, чтобы передать их ВСУ. Он отметил, что пока ничего не может сказать о поставках ЗРК на Украину.