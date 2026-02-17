США и Иран завершили второй раунд переговоров

Иран завершил встречу с США в Женеве по вопросам своей ядерной программы. Об этом сообщил в соцсети X журналист Axios Барак Равид со ссылкой на свои источники.

Эта встреча проходит в Женеве, в ней участвуют спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Посредником при переговорах выступает Оман. В Белом доме надеются, что Исламская Республика согласится на сделку.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи резко отреагировал на угрозы со стороны президента США Дональда Трампа. В эфире телеканала IRIB он заявил, что американский лидер не способен уничтожить режим, и добавил, что даже самая сильная армия может получить такую пощечину, от которой уже не оправится.