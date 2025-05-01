США и Иран отложат запланированные на 3 мая переговоры по ядерной программе

Переговоры представителей Соединенных Штатов и Ирана по ядерной программе могут перенести с 3 мая на более позднюю дату. Об этом сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид.
Новый раунд переговоров планируют начать на следующей неделе, хотя изначально стороны договаривались встретиться 3 мая в Риме. Равид не исключил, что перенесут и консультации Ирана с Великобританией, Германией и Францией.
Президент республики Масуд Пезешкиан выразил готовность пойти на сделку при соблюдении национальных интересов. Глава государства подчеркнул, что в случае отказа Белого дома от соглашения Иран продолжит «идти по своему пути».
Врач назвал неожиданный овощ для снижения кровяного давления
Скончался экс-барабанщик «Арии» Игорь Молчанов
США умыли руки. Вашингтон отказался быть посредником между Россией и Украиной
Просадка в миллиарды кубов. Россия отпускает по «Турецкому потоку» Европе все меньше газа
Маябрь в Подмосковье. Побит рекорд 116-летней давности по количеству выпавшего снега
Пожар площадью 1200 квадратов вспыхнул на вещевом рынке в Ингушетии
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте