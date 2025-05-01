США и Иран отложат запланированные на 3 мая переговоры по ядерной программе

Axios: Ирано-американские переговоры по ядерной программе могут перенести

Переговоры представителей Соединенных Штатов и Ирана по ядерной программе могут перенести с 3 мая на более позднюю дату. Об этом сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид.

Новый раунд переговоров планируют начать на следующей неделе, хотя изначально стороны договаривались встретиться 3 мая в Риме. Равид не исключил, что перенесут и консультации Ирана с Великобританией, Германией и Францией.

Ранее иранские власти допустили заключение ядерного соглашения с США, если страны подпишут договор на равных условиях.

Президент республики Масуд Пезешкиан выразил готовность пойти на сделку при соблюдении национальных интересов. Глава государства подчеркнул, что в случае отказа Белого дома от соглашения Иран продолжит «идти по своему пути».