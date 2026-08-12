США и 40 других стран призвали уведомлять о запуске баллистических ракет

Соединенные Штаты и 40 других стран призвали к предварительному уведомлению о запусках баллистических ракет. Соответствующее заявление опубликовали на сайте постпредства США при отделении ООН в Женеве.

«Мы призываем все страны, в особенности государства, обладающие ядерным оружием, которые осуществляют пуски МБР, БРПЛ и космических ракет-носителей, направлять уведомления о таких пусках не менее чем за 24 часа», — отметили в сообщении.

Авторы инициативы заявили, что уведомления должны включать информацию о типе ракеты, районе пуска и направлении полета. Также запускающим их странам следует отправлять четкие уведомления для авиации и судоходства по международным стандартам, чтобы снизить риски в зонах возможного приземления.

Ранее Минобороны России сообщило о пуске межконтинентальных и гиперзвуковых ракет на учениях.