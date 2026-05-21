Минобороны сообщило о пуске межконтинентальных и гиперзвуковых ракет на учениях

Минобороны: на учениях провели пуски ракет «Циркон», «Ярс» и «Синева»

Российские и белорусские военные в рамках совместных учений стратегических и ядерных сил провели пуски межконтинентальных, гиперзвуковых и крылатых ракет воздушного, морского и наземного базирования. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что атомная подводная лодка запустила межконтинентальную ракету «Синева», находясь под водой.

Вышедший в Баренцево море фрегат запустил по полигону Чижа гиперзвуковую ракету «Циркон». С космодрома Плесецк по полигону на Камчатке — межконтинентальную ракету «Ярс».

Белорусские военные выполнили запуск ракеты баллистической ракеты с комплекса «Искандер-М» на полигоне Капустин Яр.

«Все задачи решены в полном объеме. Ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики», — заявили в пресс-службе.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко отдали приказы о проведении второго этапа учений с практическими ударами ракет в режиме видеоконференции. Они отметили, что этот вид вооружений стоит на защите суверенитета Союзного государства.