США готовы предоставить Украине кредит за счет прибыли от активов России

FT: США готовы дать Киеву кредит на $50 миллиардов за счет прибыли от активов РФ

США намерены предоставить Украине кредит на 50 миллиардов долларов в счет прибыли от заблокированных активов России, если Евросоюз примет решение продлить антироссийские санкции на неопределенный срок. Об этом сообщило издание Financial Times .

«Согласно просочившемуся в СМИ документу, США готовы передать Украине кредит на 50 миллиардов долларов с условием погашения из заблокированных российских активов, если сообщество примет решение продлить санкции против России на неопределенный срок», — отметили журналисты.

Предложение американской администрации изложили в документе, который обсудят 5 июня на виртуальной встрече министров финансов ЕС. При этом участникам еще предстоит определить детали кредита, процентную ставку и срок его погашения.

Координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби заявлял, что США не смогут в одностороннем порядке изъять активы России в помощь киевскому режиму, поскольку они хранятся по всему миру.