Daily Telegraph: США финансировали исследования по усилению коронавируса в Ухане

Соединенные Штаты финансировали исследования по усилению функций коронавируса в лаборатории Уханя. Об этом сообщила газета Daily Telegraph NZ со ссылкой на рассекреченные документы офиса директора Национальной разведки США.

«После многих лет лжи, цензуры и сокрытия информации американцы заслуживают прозрачности, правды и ответственности», — указывала Тулси Габбард.

Документы противоречат показаниям Энтони Фаучи в конгрессе в 2024 году, где он отрицал осведомленность о дискуссиях с разведкой по теме вирусных исследований.

В материалах также сказано о жалобах информаторов: аналитиков, не соглашавшихся с официальной версией происхождения коронавируса, могли отстранять или запугивать.

В апреле прошлого года Белый дом назвал причиной распространения COVID-19 утечку из лаборатории в Ухане.