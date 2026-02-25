США в 2025 году экспортировали рекордные 156 миллиардов кубометров сжиженного природного газа. Об этом сообщило Министерство энергетики страны в ежемесячном отчете .

Активнее всего американский СПГ покупали в Европе — из пяти стран, возглавивших рейтинг по объему поставок, четыре представляют этот континент. Поставки туда выросли на 63% по сравнению с 2024 годом, а в Азию, напротив, упали на 37%.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Евросоюз сам загнал себя в ловушку высоких цен на энергоносители, которую расставлял для других стран, и теперь причитает, что цены на американский СПГ, которым заменили российский трубопроводный газ, слишком высоки и экономика их не выдерживает.