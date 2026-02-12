США допустили снятие санкций с российской нефти при мире на Украине

Соединенные Штаты могут снять санкции с российской нефти в случае мирного урегулирования украинского конфликта. В результате цены на нефть в мире ощутимо снизятся. Об этом заявил глава Минфина США Скотт Бессент в эфире Fox News .

«При достижении мирных соглашений мы можем ожидать значительного снижения стоимости нефти. Если по Венесуэле, Ирану, а также России и Украине удастся добиться урегулирования, то на рынки сможет поступить много нефти, с которой Минфин снимет санкции», — констатировал он.

Ранее СМИ сообщили, что Греция и Мальта отклонили предложение Евросоюза ввести запрет на транспортировку энергоносителей из России. ЕС планировал включить такую меру в 20-й пакет антироссийских санкций наряду с очередными ограничениями против банковской и платежной систем.

На Мальте и в Греции, однако, опасаются, что запрет на обслуживание перевозок российской нефти может сказаться на ценах и развитии судоходной отрасли, и хотят внимательнее изучить вопрос.