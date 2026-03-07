США для ударов по Ирану достали оружие, припасенное для третьей мировой
Соединенные Штаты применили против Ирана резервы вооружения, которое хранилось для третьей мировой войны. Об этом заявил официальный представитель генерального штаба ВС армии Ирана Абольфазль Шекарчи, его слова приводит агентство Fars.
«Американцы испытали все свое оружие и даже достали из резервов вооружение, которое хранилось для третьей мировой войны», — сказал Шекарчи.
Он добавил, что Иран обязательно использует более продвинутое оружие против США и Израиля. Кроме того, представитель генштаба пообещал, что армия принесет иранскому народу «добрую весть».
Он упомянул некий инцидент, который произошел в пятницу на базе США в Бахрейне. По словам Шекарчи, информация об этом случае распространится во всех СМИ в ближайшие дни
Ранее военный эксперт Алексей Богатырев заявил, что Иран готов к многомесячному противостоянию с США. В республике выстроили эффективную систему командования, где у каждого военачальника есть несколько заместителей, готовых его заменить.