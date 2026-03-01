«Иран понимал». Исламская Республика готова к многомесячному противостоянию с США

Иран готов к многомесячному противостоянию с США. С таким заявлением выступил военный эксперт Алексей Богатырев в ходе круглого стола МИЦ «Известия».

По словам эксперта, в республике выстроили эффективную систему командования, где у каждого военачальника есть несколько заместителей, готовых его заменить.

«Иран понимал, что удар будет и его не избежать. Власти выстроили систему, где каждый военачальник готов пасть в боях и на его смену готовы прийти три или четыре заместителя», — отметил аналитик.

Он пояснил, что в Иране это считают полноценной стратегией, а не раздолбайством, как назвали бы в России. Богатырев подчеркнул, что Тегеран последовательно готовился к возможным боевым действиям после прошлогоднего конфликта с Израилем.

Американские удары, по его мнению, неспособны покрыть всю территорию страны. Эксперт резюмировал, что Исламская Республика готова к многомесячному противостоянию с Тель-Авивом и Вашингтоном.

Ранее американский лидер Дональд Трамп не исключил отправку сухопутных войск в Иран, чтобы достигнуть целей военной операции. По его мнению, цели кампании могут быть достигнуты в течение четырех-пяти недель, хотя допускает, что сроки могут затянуться.