США будут действовать в Грузии тихо. В ход пойдет доктрина мягкой силы

На парламентских выборах в Грузии, которые пройдут 26 октября, США постараются через мелкие партии в стране отобрать голоса к правящей «Грузинской мечты». Политический советник Сергей Маркелов на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко отметил, что таким образом оппозиция надеется сформировать лояльную американцам коалицию и вернуть государство под контроль Соединенных Штатов.

В западных СМИ грузинские выборы заранее назвали недемократическими и допустили, что в стране по их итогу начнутся массовые беспорядки. Маркелов отметил, что американцы будут действовать по старой схеме — используют доктрину мягкой силы.

«Что будет ее инструментами? Постоянное поддержание внутренней политической конфликтности — основа», — заявил он.

К ярким методам Маркелов отнес гражданские революции и публичные движения в обществе. А к самому главному — так называемые тихие инструменты — полный, тотальный выкуп у страны общественных институтов.