США будут действовать в Грузии тихо. В ход пойдет доктрина мягкой силы
Политический советник Маркелов: США в Грузии применят доктрину мягкой силы
На парламентских выборах в Грузии, которые пройдут 26 октября, США постараются через мелкие партии в стране отобрать голоса к правящей «Грузинской мечты». Политический советник Сергей Маркелов на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко отметил, что таким образом оппозиция надеется сформировать лояльную американцам коалицию и вернуть государство под контроль Соединенных Штатов.
В западных СМИ грузинские выборы заранее назвали недемократическими и допустили, что в стране по их итогу начнутся массовые беспорядки. Маркелов отметил, что американцы будут действовать по старой схеме — используют доктрину мягкой силы.
«Что будет ее инструментами? Постоянное поддержание внутренней политической конфликтности — основа», — заявил он.
К ярким методам Маркелов отнес гражданские революции и публичные движения в обществе. А к самому главному — так называемые тихие инструменты — полный, тотальный выкуп у страны общественных институтов.
Институты подсадят на инъекцию доллара. То есть им платят, и они начинают жить уже по мотивам американских историй.
Сергей Маркелов
политический советник
Собеседник 360.ru выразил уверенность в том, что США примутся взращивать, тестировать и постоянно вбрасывать в политическое поле через финансирование и политтехнологии небольшие, но конкурентные политические силы.
«Маленькие партии, общественные движения, которые должны постоянно быть такой шпилькой. <…> И что-то может выстрелить», — сказал Маркелов.
Американцы, заметил он, прекрасно понимают, что переход парламентской республики затрудняет процессы управления политикой страны. И поэтому пошли по сценарию максимального финансирования маленьких партий.
«[В выборах] участвуют 20 с лишним партий. Зачем нужен этот первый шаг? <…> Ответ понятен даже зрителю, которому наплевать на грузинскую политику, понятен: нужно разжижать голоса лидера, уменьшить их долю, чтобы потом сделать коалиционный, скандальный, постоянно неспокойный парламент, который будет постоянно решать внутриполитические проблемы, а не заниматься законодательством и развитием собственной страны», — пояснил политический советник.