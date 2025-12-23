США атаковали судно в Тихом океане, один человек погиб

Соединенные Штаты нанесли новый удар по судну в Тихом океане в рамках операции по борьбе с наркотеррористами. Об этом сообщило Южное командование ВС США в соцсети Х.

Совместная оперативная группа «Южное копье» нанесла летальный кинетический удар по судну 22 декабря по указанию военного министра Пита Хегсета. Под атаку попало судно в международных водах, принадлежащее террористическим организациям.

«Разведданные подтвердили, что судно двигалось по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и участвовало в операциях по незаконному обороту наркотиков», — заявили в командовании.

В результате погиб «мужчина-наркотеррорист», среди американских военных жертв и пострадавших нет.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал построить до 25 новых боевых кораблей для своих ВМС, способных нести ядерное оружие.