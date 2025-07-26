США атаковали Китай в ООН. Поводом стала Украина

Представители США и Китая поспорили в Совете Безопасности ООН из-за Украины

США и Китай вступили в открытый спор по вопросу Украины на заседании Совета безопасности ООН. Детали перепалки раскрыло агентство Reuters .

Провокатором выступила временно исполняющая обязанности посла США при ООН Дороти Ши. Она призвала все страны, и в частности Китай, прекратить поставки России товаров двойного назначения, которые могут усиливать российскую военную промышленность.

Такие товары, по мнению американской стороны, помогают российским войскам наносить удары по Украине с помощью ракет и беспилотников.

Ши заявила, что несмотря на заявления Пекина о контроле экспорта, западные страны регулярно находят китайские детали в российских беспилотниках и вооружении.