США атаковали Китай в ООН. Поводом стала Украина
Представители США и Китая поспорили в Совете Безопасности ООН из-за Украины
США и Китай вступили в открытый спор по вопросу Украины на заседании Совета безопасности ООН. Детали перепалки раскрыло агентство Reuters.
Провокатором выступила временно исполняющая обязанности посла США при ООН Дороти Ши. Она призвала все страны, и в частности Китай, прекратить поставки России товаров двойного назначения, которые могут усиливать российскую военную промышленность.
Такие товары, по мнению американской стороны, помогают российским войскам наносить удары по Украине с помощью ракет и беспилотников.
Ши заявила, что несмотря на заявления Пекина о контроле экспорта, западные страны регулярно находят китайские детали в российских беспилотниках и вооружении.
Утверждения Пекина о введении жесткого экспортного контроля за товарами двойного назначения разваливаются на фоне ежедневного обнаружения произведенных в Китае компонентов в беспилотниках, оружии и транспортных средствах, которые Россия использует на Украине.
Дороти Ши
В ответ заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан резонно заметил, что Китай не начинал конфликт на Украине и не является его стороной.
По словам чиновника, китайские власти никогда не поставляли летальное оружие враждующим сторонам. Пекин же, добавил Гэн Шуан, всегда «строго контролировал материалы двойного назначения, включая экспорт беспилотников».
Представитель КНР также призвал США прекратить искать виновных и создавать конфронтацию, а вместо этого сконцентрироваться на содействии мирному урегулированию конфликта.
Летом 2024 года Пекин объявил о запрете экспорта всех гражданских беспилотников, которые могут использоваться в военных целях. Уже в мае 2025-го Bloomberg сообщал, что Китай действительно прекратил продажу беспилотников Украине и европейским странам.
В июле того же года издание NetEase предположило, что Россия может отправить Китаю образцы трофейной техники США и Евросоюза.