США анонсировали выпуск новейшей термоядерной бомбы

Выпуск первых образцов новейшей термоядерной бомбы B61-13 ожидается в Соединенных Штатах в мае 2025 года. Об этом заявила исполняющая обязанности главы Национального управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики Тереза Роббинс, ее слова привело АrmyRecognition.

«Управление ожидает достижения первой производственной единицы для B61-13 позже в этом месяце», — сказала она.

Создание «нового варианта ядерной бомбы свободного падения B-61» одобрили еще в конце 2023 года.

Все работы планируется завершить этой весной, после чего B61-13 установят на американские современные истребители и бомбардировщик B-21.

В США рассчитывают, что это оружие защитит союзников и сдержит потенциальных противников. Производство В61-13 станет частью долгосрочной стратегии США, а не реакцией на какие-то конкретные события в мире.

Прошлым летом Пентагон поручил доработать истребители пятого поколения F-35 к концу 2028 года. Модернизацией будет заниматься корпорация Lockheed Martin. Стоимость сделки составила около пяти миллиардов долларов.