В ближайшие две недели планируется встреча глав профильных департаментов России и США. В ходе переговоров стороны намерены обсудить устранение раздражителей в двусторонних отношениях. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Принципиальная договоренность о проведении соответствующих комплексных консультаций для системной и детальной отработки всего блока так называемых раздражителей имеется. Необходимо получить информацию, кто будет выступать в качестве нашего собеседника с американской стороны на этом уровне», — рассказал Рябков.

Россия подтвердила США готовность приступить к этой работе как можно скорее. Также стороны договорились, что перед раундом на уровне заместителей министров состоится консультационный контакт между директорами соответствующих департаментов. Встреча может пройти в ближайшие две недели.

Ранее полковник морской пехоты в отставке и аналитик Стив Генярд заявил, что американо-российские переговоры в Эр-Рияде поставили Украину в крайне неудобное положение. Он считает, что украинское правительство может подписать с Белым домом соглашение о полезных ископаемых, чтобы улучшить отношения с США.