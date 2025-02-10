Накануне, 9 февраля, у машины президента Сербии Александра Вучича отлетело колесо , что заставило изрядно понервничать охрану сербского лидера. О причинах произошедшего и о том, кому может быть выгодно гипотетическое покушение на Вучича, ведущая 360.ru Анастасия Букреева узнала в прямом эфире с политологом Вадимом Сипровым.

Как считает эксперт, маловероятно, что это была какая-то заурядная поломка, ведь даже у обычного среднестатистического гражданского автомобиля вероятность взрыва колеса ничтожно мала.

«А если же мы говорим о президентском автомобиле, который проходит проверки перед каждым выездом и который обладает улучшенными техническими характеристиками, вероятность подобного события вообще стремится к нулю. Поэтому, пожалуй, можно смело говорить о попытке покушения на президента Сербии», — заявил политолог.

По мнению Сипрова, сербский лидер неугоден прежде всего евроатлантистам, которые выступают за сближение Северной Америки и Европы, и повестку которых можно назвать глобалистской.

«Сейчас в связи с изменениями, происходящими в Вашингтоне, эта публика буквально срывается с цепи. Потому что они прекрасно понимают, в Вашингтоне их не собираются больше кормить. И естественно в связи с этим сейчас мы увидим попытки сменить власть в тех европейских странах, которые действуют примерно в одном ключе с новой администрацией в Вашингтоне», — объяснил эксперт.