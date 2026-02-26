Сроки Зеленского и Трампа по завершению конфликта не совпали

Axios: Зеленский заявил Трампу о желании завершить конфликт до конца года

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским жестко указал желаемый срок завершения конфликта. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на украинского чиновника, пожелавшего сохранить анонимность.

«Зеленский сказал, что надеется на завершение конфликта в этом году, на что Трамп ответил, что война длится уже слишком долго, и выразил пожелание, чтобы она закончилась через месяц», — сообщил собеседник издания.

Глава Белого дома также подтвердил, что США готовы предоставить Украине гарантии безопасности в рамках возможного мирного соглашения с Россией. Беседа Трампа и Зеленского продлилась 30 минут.

Ранее Зеленский заявил, что обсудил с Трампом подготовку двусторонней встречи в Женеве и новый раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта, запланированный на первые числа марта.