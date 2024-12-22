В случае прямого столкновения с Россией страны НАТО задействуют железную дорогу Rail Baltica для переброски войск. Об этом сообщила газета The Telegraph .

В XIX веке Российская империя построила обширную железнодорожную систему, которая связала Эстонию, Литву и Латвию. После февраля 2022 года она обрела вторую жизнь. На ее основе появится «балтийский хребет» НАТО, созданный на деньги Евросоюза из британской стали.

Рабочие на окраине Таллинна приступили к строительству первой очереди 800-километровой высокоскоростной железной дороги, которая к 2030 году свяжет столицы стран Балтии с Варшавой. Генеральный директор Rail Baltica Estonia Анвар Салометс заявил, что само существование этой железной дороги станет сдерживающим фактором.

«Rail Baltica станет основой транспортных перевозок НАТО. Это могло бы сократить время транспортировки военной техники и оборудования с недели до 24 часов, без этого логистика была бы намного сложнее», — согласился с ним руководитель отдела коммуникаций проекта Прийт Пруул.

Предполагаемый сценарий конфликта НАТО с Россией спроектировали в Германии. Минобороны ФРГ допустило, что столкновение произойдет летом 2025 года.