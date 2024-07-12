Срок задержания россиянина в Японии продлили на 10 дней

Срок задержания россиянина в японской Осаке продлили на 10 дней. Дипломаты намерены посетить его в ближайшее время. Об этом сообщили РИА «Новости» в генконсульстве России.

«В настоящее время дата согласовывается», — уточнили в диппредставительстве.

Россиянина задержали в среду по подозрению в экспорте товаров в Россию в обход санкций. По данным японских СМИ, задержанного зовут Андрей Сова, он руководит торговой компанией Astrade.

Согласно материалам дела, в январе 2023 года он якобы экспортировал товары, включая гидроциклы, двигатели для кораблей, подержанные мотоциклы в Россию в обход введенных санкций. Общая стоимость товаров составила около 42 миллионов иен (260 тысяч долларов).

Местные СМИ сообщили, что наводку на возможное правонарушение японская полиция дала еще в апреле прошлого года, а осенью в офисе компании прошли обыски.

В мае в Финляндии задержали троих россиян, заподозрив в обходе санкций.