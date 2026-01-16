Срок за секс: посольство предупредило россиян о новых ограничениях на Бали

Запрет на внебрачные отношения на Бали касается не только граждан страны, но и иностранных туристов. Об этом RTVI рассказали в посольстве России в Джакарте .

Новый Уголовный кодекс в Индонезии вступил в силу 2 января. В дипмиссии подчеркнули, что это законодательство «касается всех категорий лиц», в том числе и российских туристов. Однако наказание поступит только в том случае, если на провинившихся укажут их родственники.

«За секс вне брака может грозить до одного года лишения свободы, за сожительство — до шести месяцев. Уголовное дело может быть возбуждено только при заявления от супруга, родителей или детей одного из участников», — заявили в посольстве.

Ранее стало известно, что российских туристов задержали в Таиланде за секс на пляже. Местный житель записал происходящее на видео и пожаловался в полицию.