Российских туристов задержали в Таиланде за секс на пляже

Российская пара занималась любовью на одном из пляжей Пхукета. Местный житель записал происходящее на видео и пожаловался в полицию, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным журналистов, 40-летний мужчина и 34-летняя женщина отдыхали в ночном клубе, где очень много выпили. Под утро россияне пришли на безлюдный пляж, где уединились под пальмой.

Около четырех часов утра их снял на видео местный житель. Потом он предоставил ролик полиции в качестве доказательства. Когда стражи порядка прибыли на пляж, россияне уже прекратили интимные развлечения.

Полицейские задержали влюбленных, которые отделались предупреждением. После этого их отпустили.

Ранее трагический случай произошел в курортном комплексе на Патонге. Пара туристов отправилась на пляж Фридом-Бич. Во время купания сильные волны отнесли британца от берега и он утонул на глазах у своей жены.