Среди застрявших на лайнере в Катаре оказалась детская футбольная команда

Детская футбольная команда застряла на круизном лайнере Celestyal Journey в Дохе и не может вернуться в Россию из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке и закрытия воздушного пространства. Об этом 360.ru рассказала мать одного из спортсменов Дарья.

Она отметила, что команда приехала в Катар на сборы, которые проходили до 1 марта.

«Я лично должна была с двумя детьми улететь 28 февраля. Отель продлил номера и питание», — уточнила Дарья.

По ее словам, гостиница располагается в 100 километрах от аэропорта.

«Ожидаем, как все. Дети и родители, тренеры в списки посольства включены. Детей поставили в очередь на рейс 8 и 9 марта», — добавила она.

Ранее пассажирка Celestyal Journey рассказала, что посольство России в Дохе связалось с соотечественниками, которые застряли на борту. Туристам забронируют отели и эвакуируют на родину, когда появится такая возможность.