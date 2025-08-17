Глава РФПИ Дмитриев заявил о панике у сторонников конфликта на Украине

Сторонников продолжения конфликта на Украине на фоне предстоящих переговоров президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского охватила тревога. На это в Telegram-канале указал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Британские и европейские сторонники конфликта в панике», — написал он.

Таким образом Дмитриев отреагировал на материалы Bild и Politico, в которых журналисты сделали прогнозы о том, кто из лидеров ЕС может поехать вместе с Зеленским на переговоры с Трампом.

В частности, пресса упоминала британского премьер-министра Кира Стармера, канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона.

Ранее стало известно, что Трамп готов провести трехсторонние переговоры с участием Путина и Зеленского уже на следующей неделе.