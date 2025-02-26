Среди трат USAID на Украину нашли ковры и соленья

The Federalist: USAID потратило более $2 млн на ковры и соленья для Украины

Агентство США по международному развитию (USAID) потратило более двух миллионов долларов на Украину, в том числе на производство солений, мясных деликатесов, кондитерских изделий и дизайнерских ковров. Об этом сообщил журнал The Federalist .

Сенатор Джони Эрнст провела расследование и заявила, что USAID выделил целый ряд подобных грантов, которые украинский бизнес получал под видом «программ экономической помощи».

Согласно анализу расходов, USAID отправляла дизайнерам 300 тысяч долларов на производство ошейников для собак, а также два миллиона долларов на изготовление ковров по индивидуальному заказу. Кроме того, около 148 тысяч долларов получили от агентства производители солений на Украине.

«Народ США финансировал экстравагантные поездки украинских предпринимателей на недели моды и кинофестивали как в гламурных столицах Европы и за ее пределами», — сказала Эрнст.

Ранее администрация США приступила к сокращению тысяч сотрудников USAID.